ليبيا.. إنشاء جهاز أمني لمكافحة الإرهاب إلكترونياً

أعلن الاثنين في مدينة #بنغازي شرق #ليبيا عن إنشاء جهاز أمني جديد يتبع القيادة العامة للجيش التابع للبرلمان والذي يقوده خليفة #حفتر، من أجل مكافحة #الإرهاب إلكترونياً.

وصرح مسؤول مكتب الإعلام بالجهاز، سليم الشحومي، في تصريحات صحافية، أن "هذا الجهاز سيختص بتتبع ورصد كل الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع أي أشخاص يتعاملون مع المنابر الإعلامية للجماعات الإرهابية كـ #داعش و #القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة".

وكشف الشحومي أن تنظيمي "داعش" والقاعدة قاما بتجنيد العديد من الليبيين عن طريق مواقع التواصل التي لا يوجد لها رقابة، مشيراً إلى أن "من مهمتهم الآن حماية الشباب من التغرير بهم من الجهات الداعمة للإرهاب".

واستغلت الجماعات الإرهابية في ليبيا طوال السنوات الماضية، الفراغ في النظام الليبي وحالة الفوضى لجذب آلاف المقاتلين من داخل وخارج البلاد عبر الإنترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الرسائل الدعائية التي يقوم بنشرها عن طريق المنصات الإعلامية التابعة له في هذه المواقع.