احذروا.. هذا "العطر" يسبب الوفاة

في خطوة أثارت جدلا ومخاوف لدى عديد من الأوساط، حذرت #وزارة_الدفاع_الجزائربة حسب مراسلة مسربة تم تداولها على نطاق واسع، من تداول عطر موسوم يسمى "رولاكس" قد يؤدي إلى الموت المفاجئ بعد فترة من استعماله.

وحسب نص المراسلة العسكرية الموجهة من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة جنوب العاصمة إلى المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية تحت رقم 8331 مؤرخة في 15 أغسطس 2017، فإن هذا العطر القاتل الذي يستهدف المسلمين تم اكتشافه بعدد من الدول العربية، وذكرت بعضها مثل #مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان، بحسب النص الذي تحصلت "العربية.نت" على نسخة منه ولم يتسن التأكد من مصدر المراسلة برغم انتشارها الواسع على صفحات التواصل.

وتؤكد الإرسالية المذكورة أن التحاليل الكيمياوية للعطر أثبتت بعد إخضاع المستعملين له لفحوص طبية، أن سمية هذا العطر لا تظهر مباشرة بعد استعماله بل لها مفعول متأخر قد يمتد إلى 3 أو 4 أيام بعد رشه على جسد الإنسان، بحيث يكون مآله الموت المحتوم، وبغية التوعية بمخاطر هذا العطر الذي يكون قد دخل الجزائر، وطالبت وزارة الدفاع الوطني بعدم اقتنائه والتوقف بشكل نهائي عن استعماله في حالة اقتنائه من قبل.

وختم نص المراسلة بحرص وزارة الدفاع الوطني على ضرورة مراعاة الهدوء خلال عملية التوعية تفاديا لعدم نشر الذعر وسط الأفراد الذين يكونون قد استعملوا هذا العطر، وذلك بالتطرق فقط لخطر الموت دون التركيز على الموت المفاجئ.