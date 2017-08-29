تونس..مقتل جندي بسلاح زميله داخل ثكنة عسكرية

قتل جندي إثر إصابته بطلق ناري من سلاح زميل له، داخل إحدى الثكنات العسكرية بالعاصمة #تونس، اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث صباح اليوم بعد تحية العلم وخلال عملية تغيير واجب الحراسة بين الجنود، عندما قام أحد الجنود بإطلاق النار على زميله، ما أدى إلى وفاته، قبل أن يفتح القضاء العسكري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، ما إذا كان #إطلاق_النار حدث بشكل متعمد أو على وجه الخطأ.

وهذه ليست المرة الأولى في تونس التي يقتل فيها #عسكري على يد زميله داخل #الثكنات_العسكرية، فقبل عامين #أطلق #جندي في "ثكنة بوشوشة" ضاحية باردو بالعاصمة تونس النار على جنود آخرين أثناء أدائهم تحية العلم ليقتل 8 ويصيب 9 آخرين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع آنذاك، إن الجندي كان يعاني مشاكل نفسية، ونفت وجود #دوافع_إرهابية خلف الحادث.