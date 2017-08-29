ليبيا.. السراج يحذر وزراء حكومته من السفر للخارج

حذر رئيس #حكومة_الوفاق #فائز_السراج، وزراء حكومته ورؤساء الهيئات العامة والمصالح الحكومية من السفر إلى خارج البلاد دون إذن مسبق.

وأصدر السراج لهذا الغرض تعميما، الثلاثاء، طالب من خلاله أن يقوم أي وزير أو رئيس هيئة أو رئيس مصلحة حكومية بتقديم #إذن_سفر مسبق يتم خلاله توضيح موعد السفر والعودة والغرض من السفر بدقة.

وحذر رئيس حكومة الوفاق من سيخالف تعليماته بالتعرض للمساءلة القانونية، وقد يصل الأمر للإقالة.

وفي منتصف أغسطس/آب، اعتبر السراج، أن زيارة وفد ممثل لعملية " #البنيان_المرصوص" للدوحة من "الأعمال المحظورة على العسكريين والتي يعاقب عليها القانون".

وطالب السراج في خطاب موجه للضباط والوحدات العسكرية نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق: "بالتقيد بالإجراءات المعمول بها". وقال "إن بعض الضباط يعقدون لقاءات واجتماعات بالداخل والخارج ويقومون بزيارة بعض الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة مواضيع عسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة بالجيش"، مشيرا إلى أن هذه الأفعال من الأعمال المحظورة على العسكريين ومعاقب عليها قانونًا، حيث يستوجب أن تتم بموافقة رسمية إما من القائد الأعلى للجيش أو الجهات العسكرية المختصة الأخرى".