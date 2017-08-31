مقتل جنديين بهجوم انتحاري جنوب شرقي سرت

نفذ انتحاري تابع لتنظيم #داعش هجوماً صباح الخميس بواسطة سيارة مفخخة على بوابة تابعة لقوات الجيش الليبي جنوب شرقي مدينة #سرت.

وقال مصدر عسكري، من غرفة عمليات سرت التابعة للجيش، إن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بمدينة رأس لانوف إلى أن يُنقلوا إلى شرق البلاد.

كما أكد المصدر في حديث لـ"العربية.نت"، أن الانتحاري نجح في الاقتراب من البوابة التي تقع جنوب منطقة النوفلية شرق سرت قبل أن يقوم بالتفجير.

وأضاف أن "قوة عسكرية وصلت لموقع البوابة وأغلقتها بالتوازي مع إرسال فرق للرصد والاستكشاف بحثاً عن أي عناصر متنقلة بالقرب من المنطقة الصحراوية التي تقع فيها البوابة".

يذكر أن هذه البوابة تعتبر خط تماس مع قوات البنيان المرصوص التي تسيطر على سرت.