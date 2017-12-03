ليبيا.. المبعوث الأممي يلتقي حفتر في القاهرة

أفادت مصادر قناة "العربية"، الأحد، أن المبعوث الأممي، غسان سلامة، التقى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، في القاهرة، وذلك لبحث سير خطة المبعوث الأممي وإجراء انتخابات بشكل عاجل.

وكان سلامة قد حث السلطات الليبية على انتهاز فرصة تراجع "التدخل الدولي" للإعداد لانتخابات العام المقبل.

وقال سلامة إن "ثالث أساسيات مفهوم المؤسسات الدائمة هي الانتخابات التي لن تُعتبر ناجحة إذا أضافت برلماناً ثالثاً إلى برلمانَي ليبيا أو حكومة رابعة إلى الحكومات الثلاث. وبالتالي يجب تنظيم انتخابات تحل المشكلة ولا تضيف مشكلة أخرى إلى المشاكل القائمة".

وأوضح: "تقنياً هناك حاجة لتسجيل الناخبين بعد أن كان هناك انقطاع منذ عام 2014، وهذا ما يحصل خلال ديسمبر الحالي"، مشيراً إلى أن "على الجميع التعهد بقبول نتائج الانتخابات الشفافة مهما كانت".

وختم سلامة قائلاً: "عندما تجتمع هذه الشروط، ونحن كبعثة أممية نعمل جاهدين لذلك، أظن أن الانتخابات ستُقام خلال فصل الصيف المقبل".