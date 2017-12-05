اعتقال 3 مغاربة دواعش في عملية أمنية مغربية إسبانية

أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، عن إيقاف عنصر موال لداعش، ينشط في مدينة طنجة في شمال المغرب.

وجرى إيقاف الداعشي بشراكة أمنية مغربية إسبانية في "مكافحة الجرائم الإرهابية".

وأفادت وزارة الداخلية المغربية، في بيان صحافي، أن الرباط ومدريد نفذتا عملية أمنية متزامنة، فأوقفت 3 عناصر، من المغاربة الحاملين للجنسية الإسبانية، وهم على صلة بالداعشي المغربي الموقوف في مدينة طنجة.

وتورط المغاربة الحاملين للجنسية الإسبانية، في استقطاب وتجنيد متطوعين للقتال في صفوف داعش.

هذا وتورط المعتقلون الداعشيون في الدعاية والإشادة بالجرائم الوحشية التي يقترفها مقاتلو التنظيم، مع التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية، خارج المناطق التي يسيطر عليها داعش.