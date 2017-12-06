المغرب.. الحكم بالسجن على مسؤول رفيع مدان بالفساد

حكم القضاء على المدير السابق للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، #حازم_الجيلالي، بالسجن، الثلاثاء، 10 أشهر مع النفاذ بعد إدانته في قضية #فساد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء المغرب.

وكان الجيلالي أودع التوقيف الاحترازي في سجن سلا بالقرب من #الرباط في حزيران/يونيو بعد اتهامه بقبول رشى.

وحكمت عليه محكمة جنائية ابتدائية في الرباط، الثلاثاء، بالسجن عامين من بينها 10 أشهر مع النفاذ، كما حكمت على صحافي سابق في القناة الأولى للتلفزيون الرسمي كان يدير وكالة للاتصالات بالسجن لمدة عامين ضمنها 6 أشهر مع النفاذ في القضية نفسها.

ويشهد #المغرب تزايدا في وتيرة عمليات التوقيف والإدانات بتهمة الفساد. وتبنت الرباط "خطة وطنية" لمكافحة الفساد تشمل خطا هاتفيا وموقع إنترنت للسماح للسكان بالإبلاغ عن أعمال فساد دون الإفصاح عن هوياتهم.