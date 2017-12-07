الجزائر: إعلان ترمب حول القدس انتهاك للقرارات الأممية

أعربت الجزائر عن قلقها الشديد من القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً" لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان، الأربعاء، "لقد اطلعت الجزائر بانشغال كبير على قرار الإدارة الأميركية المتضمن الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل".

وأضافت أنها "تندد بشدة بهذا القرار الخطير باعتباره انتهاكا صارخا للوائح مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية وباعتباره يقوض إمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة".

اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في خطاب من #البيت_الأبيض، الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.