تونس.. السفارة الأميركية تغلق مقرها

أعلنت السفارة الأميركية في #تونس عن غلقها لمقرّها، الجمعة، لدواعٍ أمنية، وذلك بسبب المظاهرات التي ستشهدها تونس للتنديد #البيت_الأبيض، الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين. وأضاف ترمب: "وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكداً أن "لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها". وشدد الرئيس الأميركي على أنه يجب أن يحظى أتباع الديانات الثلاث بحرية العبادة في #القدس. ودعا جميع الأطراف إلى "الحفاظ على الوضع الحالي في مدينة القدس، خاصة فيما يتعلق بالحرم الشريف".">بقرار دونالد #ترمب إعلان #القدس عاصمة لإسرائيل.

ووجهت السفارة الأميركية في رسالة لرعاياها، بضرورة اتباع جميع تعليمات الأمن الشخصية بمتابعة الأحداث المحلية في تونس، بشكل دوري للوقوف على أي جديد، واتباع تعليمات السلطات المحلية، كما حذرت من التواجد قرب التجمعات والاحتجاجات والمظاهرات الكبيرة.

ويأتي ذلك عقب استدعاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، سفير #الولايات_المتحدة بتونس دانيال روبنستين صباح الجمعة، وتبليغه موقف بلاده الرافض للقرار الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وسيتم مساء الجمعة تنظيم مسيرات شعبية بعد صلاة الجمعة بكافة المدن التونسية، للتنديد بقرار ترمب، والدعوة لمقاطعة أنشطة السفارة الأميركية، في وقت تشهد فيه المنطقة المحيطة بالسفارة تعزيزات أمنية مشدّدة، حيث تم الخميس منع بعض المتظاهرين من الذهاب للسفارة للاحتجاج.