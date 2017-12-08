رئيس الوزراء الجزائري: بوتفليقة "يسيّر البلاد بشكل جيد"

أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الخميس، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة البالغ من العمر 80 عاما ما زال "بصحة جيدة" و"يسير البلاد بشكل جيد".

وخلال لقائه بمقر سفارة #الجزائر بفرنسا مع الجالية الجزائرية، على هامش اجتماعه برئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب، صرح أويحيى أن "رئيس جمهوريتنا عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة".

وأضاف #أويحيى: "حقيقةً، إن رئيسنا لم يعد يملك كل الحيوية التي كان عليها. لكن وعكس كل الشائعات والدعايات فإن رئيسنا يسير البلاد بشكل جيد في شتى المجالات ولا يوجد لا ديوان أسود ولا سلطة خفية في الجزائر".

وتراجعت صحة بوتفليقة منذ العام 2013 إثر جلطة دماغية أثرت في قدرته على التنقل والنطق، ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني.