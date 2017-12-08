ليبيا.. روسيا تعمل على مبادرة لعقد مؤتمر حوار وطني

صرح رئيس لجنة الاتصال الروسية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية بأن #موسكو ستطرح مبادرة لعقد مؤتمر حوار وطني ليبي على غرار الصيغة المقترحة لسوريا.

وأوضح رئيس اللجنة أن المبادرة الروسية، التي تم طرحها في إيطاليا، حظيت بتقييم إيجابي، وتمثل إطاراً فريداً للحوار.

من جهته، أشار مصدر مطلع في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لصحيفة "إيزفيستيا" إلى أن بعض الأطراف قد بدأت بإجراء مفاوضات حول تقريب المواقف للرد على مبادرة موسكو.

من ناحية أخرى، تعهد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، خلال مؤتمر صحافي عقده مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالتحرك لإنهاء معاناة المهاجرين في بلاده، قائلاً إن #ليبيا ضحية وليست راعية للظواهر السلبية، في إشارة إلى قضية المهاجرين غير القانونيين في البلاد.