جسر جوي يعيد المغاربة العالقين بليبيا إلى الدار البيضاء

أعلن #المغرب عن تخصيصه طائرة لنقل المغاربة العالقين في ليبيا، انطلاقا من مطار مدينة جربة في تونس.

وكشفت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في الحكومة المغربية، عن بداية "تأمين عودة #المغاربة المحتجزين في ليبيا، إلى أرض الوطن المغرب.

واستفاد من المرحلة الأولى، 235 مغربيا من #المهاجرين غير الشرعيين، الذين علقوا في ليبيا.

ونسقت الخارجية المغربية، في داخل الأراضي الليبية، عملية تحديد هوية المغاربة العالقين في #ليبيا.

كما عبئت السلطات المغربية طاقما طبيا سيكون في استقبال المغاربة، عند وصولهم لمطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء. وسيتم نقل المغاربة العائدين من ليبيا، إلى مدنهم الأصلية في المغرب، عبر حافلات.

وأكدت الحكومة المغربية مواصلتها العمل على ملف العالقين المغاربة في ليبيا، من أجل إرجاع الجميع.