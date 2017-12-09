غرفة ليبية إيطالية مشتركة لمكافحة الهجرة وتجارة البشر

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، عن اتفاق رسمي بينها وبين الجانب الإيطالي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وملاحقة مهربي البشر.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاتفاق جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ووزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، أثناء زيارة الأخير لطرابلس السبت.

وجرى الاتفاق بشأن إنشاء غرفة ليبية إيطالية مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، تتكون من ممثلين عن خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وجهاز المخابرات ونظرائهم الإيطاليين.

وفيما أشاد الوزير الإيطالي بجهود حكومة الوفاق وخفر السواحل الليبي في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط الذين قال إن عدد من أنقذ منهم بلغ الـ80 ألف مهاجر خلال العام الحالي، أكد السراج أنه بالرغم من هذه النجاحات فإن أعداد المهاجرين غير الشرعيين خارج مراكز الإيواء تظل كبيرة ونحتاج إلى تعاون أكبر، خاصة في تأمين حدود #ليبيا الجنوبية التي يتدفق عبرها هؤلاء.

كما أشار السراج إلى أن عملية ملاحقة تجار البشر يجب أن تتم بتنسيق بين ليبيا والجانبين الإفريقي والأوروبي سيما في مجال تأمين الحدود الليبية الجنوبية، حيث وعد الجانب الأوروبي بتقديم 35 مليون يورو لدعم عملية تأمين هذه الحدود.