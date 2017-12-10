شركة صناعة سيارات كهربائية صينية ستقيم مصنعا في المغرب

وقّع المغرب السبت مذكرة اتفاق مع شركة صناعة السيارات الصينية #بي_واي_دي، لإنشاء #مصنع_للسيارات الكهربائية قرب طنجة (شمالا) هو الأول من نوعه في المملكة، وفق مصدر رسمي.

وبعد شركتي "رينو" و"بيجو" الفرنسيتين، تصبح الشركة الصينية ثالث صانع #سيارات يستقر في هذا البلد المغاربي.

ونصت مذكرة الاتفاق الذي وقع في القصر الملكي بالدار البيضاء (غربا) بحضور العاهل المغربي محمد السادس ورئيس مجلس إدارة الشركة الملياردير الصيني وانغ شوانفو، على إقامة ثلاثة مصانع أخرى لاحقا لانتاج البطاريات الكهربائية والشاحنات الكهربائية والقطارات العاملة بالكهرباء.

وستركز كل هذه المشاريع قرب #طنجة في "مدينة محمد السادس طنجة-تيك" المستقبلية وهي "مدينة صناعية" تتولى إنجازها مجموعة "هايتي" الصينية وأعلن عنها في آذار/مارس 2017.

ولم تنشر أي تفاصيل عن قيمة استمارات "بي. واي. دي" (بيد) في #المغرب ولا عن تاريخ بدء الإنتاج في وحدات المصنع الذي سينجز على مساحة 50 هكتارا ويوفر 2500 فرصة عمل، بحسب القيمين على المشروع.

وقال وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي أثناء حفل التوقيع "إنه يوم عيد للمغرب الذي يدخل مجال الحركية المستدامة.. مع الرائد العالمي للسيارات الكهربائية".

من جهته، قال رئيس الشركة الصينية "نأمل أن نستفيد من الموقع الجغرافي للمغرب باعتباره بوابة لأوروبا والسوق الإفريقية".

وينفذ المغرب منذ سنوات استراتيجية تصنيع طموحة وخصوصا في طنجة التي تضم مليون ساكن، وتضم حاليا العديد من المناطق الصناعية.

وتضم المدينة قطاع صناعة سيارات متطورا، خصوصا منذ إقامة مصنع "رينو" الأكبر في إفريقيا في منطقتها الحرة.

ويريد المغرب أيضا أن يكون فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة إقليميا بفضل استراتيجيتها في مجال الطاقات "الخضراء".

ويتمثل الهدف في جعل نسبة الطاقات المتجددة 52% من إجمالي الطاقة بالمغرب في أفق 2030.