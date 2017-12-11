أسر مغربية تعيش قلق مصير أبنائها العالقين بليبيا

تجري #عائلات_مغربية اتصالات مباشرة خلال الأسبوع الجاري، مع الوزارة المكلفة بمغاربة العالم في الرباط، لتحقيق "التدخل العاجل" لإنقاذ أبنائها من أيدي مهربين ليبيين.

هذا وتعرف الرأي العام المغربي، خلال شهر نوفمبر الماضي، على عشرات من الأسر المغربية القادمة من مدن من وسط وشرق المملكة، للاحتجاج قبالة مقر وزارة الخارجية المغربية.

ولدى هذه الأسر المغربية أبناء #عالقون في #ليبيا من المهاجرين غير الشرعيين الذين قصدوا ليبيا كمعبر صوب إيطاليا، فتحول الحلم لكابوس لهم ولعائلاتهم.

قلق وضغط نفسي رهيب

تتهرب العائلات المغربية من الإعلام لأنها سقطت ضحية الخوف، لتعيش في صمت ووحدها ضغطا نفسيا رهيبا، فبعد أن كانت العائلات ترغب في تأمين مستقبل أفضل لأبنائها، في ديار المهجر في إيطاليا، علق مصير أولادها بين يدي من يتاجرون اليوم في ليبيا بالحالمين بالفردوس الأوروبي.

وترتفع درجة معاناة العائلات المغربية مع كل مكالمة هاتفية قصيرة من أبنائها المطالبين بتحويل مبلغ مالي، عبر وكالات التحويل الدولي، لضمان استمرارها على قيد الحياة.

هذا وأفادت مصادر من عائلات المغاربة العالقين في ليبيا لمراسل "العربية" في المغرب، بوجود 12 مغربيا في "وضعية إنسانية صعبة" بين يدي مهربين للبشر من الليبيين في منطقة تاجوراء بضواحي العاصمة طرابلس.

تحويلات مالية مقابل الحياة

ويطالب المهربون الليبيون من المغاربة المحتجزين الاتصال بعائلاتهم في المغرب، لإرسال مبالغ مالية للحفاظ على حياتهم.

ويهدد الخاطفون الليبيون المواطنين المغاربة بتحويلهم لـ"مجهولي مصير" إذا لم يتوصلوا بالأموال المطلوبة من عائلاتهم في المغرب، بأسرع وقت ممكن، عبر وكالات دولية لتحويل الأموال.

وتعهدت الرباط رسميا بتسريع نقل العالقين من المغاربة في ليبيا عبر جسر جوي باكتراء طائرات، وهذا ما حصل قبل أيام بنقل أكثر من 200 مهاجر مغربي من تونس صوب مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء، قبل نقلهم عبر حافلات صوب مدنهم في الداخل المغربي.

آلاف المغاربة عالقون في "جحيم ليبيا"

ووفق مصادر مراسل العربية، فإن العائدين من ليبيا عاشوا "أياما طويلة في الجحيم" في ليبيا، ويتوزع غالبيتهم لمجموعتين، الأولى من مدينة كرسيف في شرق المغرب، والثانية من مدن بني ملال والفقيه بنصالح وخريبكة في وسط المملكة المغربية.

وتشير تقديرات مصادر غير حكومية في المغرب لوجود آلاف من المغاربة من المهاجرين غير الشرعيين العالقين في "جحيم ليبيا" بين أيدي جماعات متخصصة في تهريب المهاجرين صوب إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ووجه العاهل المغربي محمد السادس الحكومة بتدخل في ملف المغاربة العالقين في ليبيا.