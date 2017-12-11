الجزائر ترفض استقبال المارينز لتأمین سفارة أميركا

رفضت السلطات الجزائرية، طلبا أميركیا بإرسال عناصر من البحرية #المارينز لتأمین سفارتھا بـ #الجزائر العاصمة، تحسبا لأي تھديد في أعقاب قرار الرئیس دونالد #ترمب الاعتراف بمدينة #القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقال مصدر دبلوماسي جزائري، في تصريح لصحیفة "جون أنديبوندون" الناطقة بالفرنسیة تناقلته وسائل إعلامية، إن "السلطات الجزائرية رفضت الخمیس طلبا أميركیا بإرسال جنود المارينز لتأمین سفارة واشنطن بالعاصمة، عقب موجة الحركات الاحتجاجیة في العالم ضد قرار ترمب".

وحسب المصدر، فإن "البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركیة) طلب، الخمیس الماضي، من الخارجیة الأميركیة إبلاغ حكومات مختلف الدول العربیة والإسلامیة من أجل الترخیص لإرسال جنود المارينز لتأمین مقار ممثلیاتھا الدبلوماسیة".

وأردف أن "السلطات الجزائرية أكدت لنظیرتھا الأميركیة أن أمن البعثات الدبلوماسیة ھو مھمة تخص فقط الأمن الجزائري والذي لا تحتاج كفاءته في ھذا المجال إلى أي تأكید".

ووفقا للمصدر ذاته، فـ"البعثات الدبلوماسیة في الجزائر تحظى أصلا بتدابیر أمنیة عالیة كما أن التھديد الإرھابي ضعیف".

اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في خطاب من #البيت_الأبيض، الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

وأدى القرار إلى موجة عارمة من الإدانات على جميع الصعد، لا سیما من قبل الدول العربیة والإسلامیة.