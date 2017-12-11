المغرب..العثماني أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية

انتخب حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب سعد الدين #العثماني أمينا عاما جديدا، والعثماني هو رئيس الحكومة المغربية.

ونشر الأمين العام الجديد، على حسابه في "تويتر" تغريدات بصور للأجواء الاحتفالية في المؤتمر الثامن للحزب، في الرباط.

وبهذا يكون الحزب، الذي تصدر الانتخابات التشريعية في #المغرب التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد طوى صفحة عبد الإله بن #كيران الأمين العام السابق لولايتين اثنتين ورئيس الحكومة المغربي السابق من عام 2012 إلى 2017.

ويقود حزب العدالة والتنمية الإسلامي ثاني تحالف حكومي في تاريخه على التوالي. ويتوفر على أكبر كتلة في البرلمان المغربي

ورفضت قيادة العدالة والتنمية الإسلامي تغيير مادة في قانون الحزب، ما أدى لعدم حصول ترشيح جديد للولاية الثالثة على التوالي لعبد الإله بن كيران.

وشغل العثماني منصب الأمين العام للحزب سابقا في الفترة من 2004 إلى 2008.