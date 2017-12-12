روسيا تتعهد تسهيل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده "ستقوم بكل ما يلزم" لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في #ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره الليبي، محمد طه سيالة، في موسكو: "سنساعد في حل جميع المسائل في المفاوضات بين سلطات طرابلس وطبرق التي نحن على تواصل منتظم معها".

وأضاف: "ستفعل روسيا كل ما يلزم من أجل تطبيع كامل للأوضاع في ليبيا وفي ما يتعلق بالأبعاد الدولية لاستعادة الدولة الليبية حقوقها".

وتواجه حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس، صعوبات لفرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية التي تشهد نزاعاً دامياً.