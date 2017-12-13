روسيا: مستعدون لبحث تخفيف حظر السلاح على ليبيا

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، قوله الأربعاء إن #موسكو مستعدة لبحث تخفيف حظر السلاح على #ليبيا.



وقال رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، هذا الشهر إنه يأمل في تخفيف حظر على السلاح تفرضه الأمم المتحدة بحيث تستثني منه بعض أفرع الجيش.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده "ستقوم بكل ما يلزم" لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في #ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره الليبي، محمد طه سيالة، في موسكو: "سنساعد في حل جميع المسائل في المفاوضات بين سلطات طرابلس وطبرق التي نحن على تواصل منتظم معها".

وأضاف: "ستفعل روسيا كل ما يلزم من أجل تطبيع كامل للأوضاع في ليبيا وفي ما يتعلق بالأبعاد الدولية لاستعادة الدولة الليبية حقوقها".