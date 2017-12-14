فيديو صادم.. منقذ المهاجرين قبالة ليبيا أضحى جلادهم

نشرت منظمة العفو الدولية فيديو مروعاً يظهر عمليات تعذيب وقتل عمداً لمهاجرين، خلال محاولة إنقاذهم في سواحل المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، قائلة إن الحكومات الأوروبية كانت على علم بذلك.

وظهر في مقطع الفيديو قارب حرس السواحل الليبي، خلال محاولته إنقاذ مهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي، قبل أن ينهالوا عليهم بالضرب على متن القارب.

"They beat me with a rubber hose, because they want money to release me. They called my family while beating me so they would send money."



This is what the EU is complicit in. pic.twitter.com/jRVRF9Xa17 — AmnestyInternational (@amnesty) December 12, 2017

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الثلاثاء أوروبا بالتواطؤ والتورط بما يتعرض له المهاجرون من انتهاكات خلال محاولات اعتراضهم في سواحل المتوسط، منذ أن عقدت الحكومة الإيطالية صفقة مع الحكومة الليبية من أجل غلق النوافذ البحرية المؤدية إلى أوروبا أمام المهاجرين واللاجئين، وإعادتهم إلى ليبيا حيث يتعرضون إلى الاعتقال والابتزاز والتعذيب على نطاق واسع والبيع كسلع.

وكانت مسألة استغلال المهاجرين وتعذيبهم تفجرت خلال الأسابيع الماضية، إثر انتشار فيديوهات وصور مروعة لأماكن احتجاز المهاجرين في ليبيا.