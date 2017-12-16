السراج: نرفض مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا

استقبل الرئيس التونسي، الباجي قايد #السبسي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز #السراج، في قصر قرطاج.

وخلال اللقاء أكد السراج أن الأطراف الدولية كافة تدعم خطة #الأمم_المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية.

وتطرق اجتماع السراج والسبسي أيضا إلى أزمة #الهجرة، حيث جدد السراج رفضه القاطع لمبدأ توطين المهاجرين في ليبيا، مؤكدا أن هذه الأزمة تعد مسؤولية جماعية بين الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس التونسي دعم بلاده للحوار والتوافق داعيا الأطراف كافة إلى تقديم التنازلات من أجل تجاوز حالة الانسداد السياسي الحالية.

السراج انتقل عقب مباحثاته مع الباجي قائد السبسي إلى لقاء آخر بالمبعوث الأممي غسان سلامة، الذي كشف له أن البعثة الأممية ستعود للعمل من داخل ليبيا مطلع الشهر المقبل.

وجدد سلامة تأكيده على دعم المجتمع الدولي لمراحل خارطة الطريق التي طرحها في سبتمبر الماضي، والتي تضمنت تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مؤتمر وطني شامل للحوار وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد صيف 2018.

ومن المفترض أن تستضيف تونس اجتماعا حول ليبيا يوم الأحد المقبل، سيشارك فيه وزراء خارجية دول الجوار الليبي المتمثلة في مصر وتونس والجزائر.