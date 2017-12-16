تونس.. تأجيل الانتخابات البلدية مجدداً

أعلنت السلطات المعنية في تونس، السبت، تأجيل أول انتخابات بلدية في مرحلة ما بعد الثورة مرة أخرى بعدما أرجئت سابقا، لتصبح في 6 ايار/مايو 2018 بدلا من 25 أذار/مارس.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التي طال انتظارها لتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي الشهر الحالي، وتم تأجيلها للمرة الأولى إلى 25 أذار/مارس 2018 قبل أن تؤجل إلى أيار/مايو.

وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التأجيل مرة أخرى بناء على طلب الأحزاب السياسية الكبرى.

وقال أنيس جربوعي، عضو الهيئة "هذا ليس تأجيلا فعليا بل فارق زمني لتحسين الإعداد للانتخابات والحفاظ على التوافق بين الأحزاب السياسية".

وتم اتخاذ القرار إثر لقاء شاركت فيه جميع الأحزاب.

وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في كانون الثاني/يناير 2014 وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام ذاته، كانت هذه الانتخابات البلدية مرتقبة جدا لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

ويتعين على نحو خمسة ملايين تونسي انتخاب رؤساء 350 بلدية في انتخابات على قاعدة النسبية تجري على مرحلة واحدة.