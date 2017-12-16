شغب كروي دام بالجزائر.. مقتل ضحية طعنا وجرح 40

قُتل شخص بعد تلقيه طعنة وأصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات دامية شهدتها مباراة كرة قدم جمعت بين شباب عين الكبيرة وداد عين الطويلة بولاية #سطيف شرق الجزائر، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من القسم الثاني للدوري الجزائري.

ولقي الضحية مصرعه إثر تلقيه #طنعات خنجر قاتلة على مستوى الصدر، فيما تعرض 40 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم عناصر من #الشرطة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وبدأت الأحداث الدامية عند انطلاق الشوط الثاني من المباراة رغم أن النتيجة كانت متعادلة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي الفريقين بمدرجات الملعب استعملت فيها الحجارة والألعاب النارية والأسلحة البيضاء، وهو ما دفع بالحكم إلى إيقاف المباراة بعد بداية الشوط بدقائق، وذلك إثر اقتحام الجمهور لأرضية الميدان، قبل أن تمتد أعمال #الشغب إلى خارج الملعب، ثم وسط المدينة.