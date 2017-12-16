ليبيا.. إنقاذ 270 مهاجراً من الغرق في المتوسط

تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من إنقاذ نحو مئتين وسبعين مهاجرا من البحر في المنطقة الواقعة بين قرة بوللي وزليتن شرقي طرابلس، اليوم السبت.

المهاجرون كانوا في طريقهم من #ليبيا إلى #إيطاليا.

وكان أطباء من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في استقبال المهاجرين في #طرابلس لتقديم الدعم الطبي.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل المهاجرين إلى مركز احتجاز بعد تسجيل بياناتهم.

ويتراوح العدد الإجمالي للناجين بين 250 و280 شخصا، بينهم سيدات وأطفال وكلهم من بلدان إفريقية وعربية مختلفة، حسب ما أفاد مسؤول ليبي.

وهذه هي ثالث عملية إنقاذ في أربعة أيام، ليرتفع عدد من تم إنقاذهم إلى ما يزيد على 460 شخصا في أقل من أسبوع.

وتسافر أعداد ضخمة من المهاجرين إلى #أوروبا بحرا من غربي ليبيا حيث تنشط عمليات التهريب بسبب غياب الأمن وانهيار الاقتصاد.