اجتماع لدول الجوار الليبي في تونس

تعقد دول جوار #ليبيا #مصر و#تونس و #الجزائر اليوم اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة التونسية لبحث خطة المبعوث الأممي، غسان سلامة، بشأن الأزمة الليبية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الاجتماع سيعمل على تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث سياسياً وأمنياً لضمان اتساق الجهود وتكاملها، إضافة إلى بحث الجهود الأممية لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية.

من جهة أخرى، حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، من تغول القيادة العسكرية فوق القرار السياسي في ليبيا.

وأوضح السراج، خلال مقابلة صحافية، أن المجلس الرئاسي يؤمن بعدم إقصاء أي شخصية عسكرية موجودة على الساحة الليبية مع تشديده على رفض العودة إلى الحكم العسكري.

كما أضاف أنه خلال لقاء قائد الجيش، خليفة حفتر، أكد على ضرورة أن تكون القيادة العسكرية تحت القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الاتفاق على هذا قد ينهي خلافات كثيرة.