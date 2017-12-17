الوفاق الليبية ترفض تصريحات تشيكيا حول الهجرة

استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية تصريحات رئيس وزراء حكومة #تشيكيا بشأن استعداد بلاده إرسال قوة للمشاركة في حماية الحدود الليبية الجنوبية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكرت الوزارة في بيان: "نستنكر هذه التصريحات ونرفض تصدير المشاكل الداخلية لتلك الدول في مواجهة ظاهرة الهجرة وتخليها عن مسؤولياتها في إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة لتضعه على عاتق #ليبيا فقط".

وقالت إن "سيادة دولة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها مؤكدة، وإذا ما كانت هناك رغبة لتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع المجتمع الدولي فإنه يقتصر فقط على المساعدة اللوجيستية والاستخباراتية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقات الثنائية الموقعة مع تلك الدول والمنظمات".

كما أكدت على أن "الحل الجذري ليس حلاً أمنياً فقط بل تنموي لدول المصدر، وكذلك محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تتخذ من تجارة البشر والهجرة مصدراً لتمويلها".

وجاء بيان الخارجية الليبية على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، نشرتها صحيفة "جينز" البريطانية، أعلن فيها عن رغبة بلاده في إرسال بعض عناصر من قواتها إلى ليبيا للمشاركة في وقف تدفق المهاجرين من منطقة الصحراء الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط عبر ليبيا إلى دول أوروبا الجنوبية.