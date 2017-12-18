دول الجوار الليبي تدعم الاتفاق السياسي

أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، مصر والجزائر وتونس، في ختام اجتماعهم، الأحد، بالعاصمة التونسية، على دعمهم للاتفاق السياسي باعتباره إطارا للحل السياسي في #ليبيا، وذلك بعد ساعات على إعلان #حفتر عن تنصّله منه.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد استعرض وزراء خارجية الدول الثلاث الجهود المبذولة من كل دولة لتسوية الأزمة والمساهمة في إيجاد #حل_توافقي بين كل الأطراف بمختلف انتماءاتهم تحت إشراف #الأمم_المتحدة.

ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث الأطراف الليبية، لإعلاء مصلحة الوطن وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مشدّدين على رفضهم لأي تدخل خارجي في ليبيا ولكل أشكال التصعيد الداخلي وأي محاولة من أي طرف ليبي يستهدف تقويض العملية السياسية.

وأكد الوزراء الثلاث، أن الحل السياسي يجب أن يكون نابعا من إرادة وتوافق كل مكونات #الشعب_الليبي دون إقصاء أو تهميش لأحد، وأهمية توحيد كل المؤسسات الوطنية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.

وكان القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، قد أعلن الأحد عن نهاية الاتفاق السياسي وعدم اعترافه بأي قرارات تصدر عن الأجسام السياسية المنبثقة عنه، بسبب فشل العملية السياسية التي تقودها مختلف الأطراف الليبية منذ عامين.