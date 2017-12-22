وسط حملات سنوية.. المرأة "ضحية دائمة" للعنف في المغرب

كشفت 317 امرأة مغربية عن تعرضهن للعنف، ما بين شهر يوليو ونوفمبر 2017.

وحصلت "العربية" حصريا، على معطيات إحصائية، عن فرع #الرباط للجمعية الديمقراطية لحقوق المرأة، من أكبر المنظمات غير الحكومية العاملة مغربيا، في الدفاع عن النساء.

ففي تفاصيل 317 امرأة مغربية ضحية للعنف، يأتي العنف الاقتصادي والاجتماعي أولا، إلى جانب العنف النفسي.

ويعرف المغرب سنويا، فيما بين أكتوبر وديسمبر، إطلاق حملات سواء من منظمات غير حكومية أو من الحكومة، لمحاربة #العنف_ضد_النساء.

ولكن تتواصل الأرقام السنوية، في الكشف عن استمرار تعرض المرأة لكل أنواع العنف الجسدي والنفسي، وأيضا التحرش بها ومعاكسات في الشارع العام. حيث بلغت الأرقام الحكومية المغربية، في العام 2016، وصل العنف ضد النساء، في الأماكن العامة، 73%.

وتتشكي المنظمات النسائية، من غياب قانون يجرم ويعاقب مرتكب أي عنف ضد المرأة المغربية.