تونس تعلق رحلات شركات الطيران الإماراتية من وإلى تونس

قالت وزارة النقل التونسية، الأحد، إن #تونس علقت رحلات شركات الطيران الإماراتية من وإلى تونس، وذلك بعد يومين من تصريحات مسؤولين تونسيين بأن الإمارات منعت تونسيات من السفر إليها.

من ناحيته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور #قرقاش، في تغريدة على #تويتر، إن الإمارات تواصلت مع المسؤولين في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات أمنية محددة دون أن يفصح عن تفاصيل.

وأكد قرقاش تقدير الإمارات واحترامها للمرأة التونسية، ودعا إلى تفادي محاولات التأويل والمغالطة، حسب تعبيره.