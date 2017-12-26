ليبيا.. مجموعة إرهابية تقوم بتفجير خط لنقل النفط

كشف المكتب الإعلامي في سرية مرادة المقاتلة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي اليوم الثلاثاء، أن تفجيرا إرهابيا استهدف خط نقل النفط الخام بالقرب من منطقة مرادة، والذي يربط بين شركة الواحة في منطقة "حوض مرادة النفطي" جنوب شرقي البريقة وميناء السدرة بـ"منطقة الهلال النفطي".

وقال آمر المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والوسطى مفتاح المقريف، في تصريح خاص لوسائل الإعلام المحلية، إن "مجموعة إرهابية وضعت حقيبتين من المتفجرات تحت الخط الذي يصل الى 25 كيلومترا شمال مرادة"، مشيرا إلى أنه "تمت ملاحقة الإرهابين وإطلاق النار عليهم إلا أنهم لاذوا بالفرار"، في حين ذكر المكتب الإعلامي للسريّة، أن "سيارتين رباعيتي الدفع قامتا بزرع عبوات وحقائب متفجرة بجانب خط النفط تسببت في تفجيره".

وبعد هذا التفجير والذي نتج عنه إيقاف ضخ النفط إلى، ميناء السدرة ويتوقع تسجيل انخفاض في الإنتاج بين 70 ألفا و100 ألف برميل حسب المؤسسة الوطنية للنفط.