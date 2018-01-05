ليبيا.. مقتل ناشط مدني برصاص مسلّحين

قتل الناشط المدني ومدير مكتب التعليم ببلدية الأبيار شرقي بنغازي صلاح قليوان القطراني، الخميس، بعد إصابته برصاص مسلحين أمام منزله، وذلك بعد أيام من إعلان نيته الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر أمنية، أنّ "مسلحين اقتحموا منزل القطراني وحاولوا اقتياده بقوة السلاح، لكنه قاومهم ودخل إلى الباحة الأمامية بمنزله محاولا الهرب، إلا أنَّهم أطلقوا عليه الرصاص وأُصيب في ساقه اليسرى، ورغم محاولات إسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، اعتبر أحمد حمزة مقرر اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، أن هذا الحادث يؤشر "لعودة الاغتيالات إلى مدينة بنغازي من جديد بعد تحريرها من الإرهاب"، مؤكدا أن ""حياة وسلامة نشطاء المجتمع المدني ومختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية والمرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، باتت مهدّدة، بسبب سياسة التضييق والقمع التي تمارسها بعض الجهات من أجل قمع الأصوات المناهضة والمنافسة".