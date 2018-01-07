تونس تعتقل متشدداً خطيراً من "جند الخلافة" بعد إصابته

أعلنت #وزارة_الدفاع_التونسية أنها اعتقلت متشددا بعد اشتباكات مع مجموعة مسلحة بجبل السلوم بمحافظة #القصرين الواقعة على الحدود مع #الجزائر.

وأضافت في بيان: "قبضت الوحدات العسكرية مساء السبت على الإرهابي الخطير، #برهان_البولعابي، بعد إصابته بطلق ناري برجله، وحجزت سلاح كلاشنيكوف ومخزنا به 20 خرطوشة في كمين لأحد التشكيلات العسكرية بجبل السلوم".

وتابعت: "قام أحد التشكيلات العسكرية بالرمي على مجموعة مسلحة، وألقت القبض على الإرهابي المذكور بعد أن تخلى عنه مرافقوه".

وأفادت الوزارة أن البولعابي، المولود في 24 مايو/أيار، 1991 يعد "أحد أخطر العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "جند الخلافة" وهو أمير سرية".

وأشارت إلى أن "العملية لا تزال متواصلة لتعقب بقية أفراد المجموعة".

وتشن قوات الأمن والجيش حملات واسعة ضد المتشددين الموالين لتنظيم #القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم #داعش، منذ هجومين كبيرين في 2015 استهدفا فندقا في سوسة ومتحف باردو، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى من السياح.