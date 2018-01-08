إنقاذ 140 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أنقذت البحرية الليبية حوالي 140 مهاجرا قبالة سواحل البلاد صباح اليوم الاثنين بعد أن تم اكتشافهم محاصرين على متن قارب مطاطي.

عملية الإنقاذ جرت قبالة ساحل مدينة القره بوللي، الواقعة على بعد 70 كيلومترا شرقي طرابلس، حسبما قال ضابط بالبحرية الليبية.

وأضاف أن 140 مهاجرا كانوا من جنسيات إفريقية مختلفة، واشتملوا على عدة نساء وطفل واحد.

وكانت البحرية الليبية قد قالت في وقت سابق إنها أنقذت ما مجموعه 272 مهاجرا - من ضمنهم 53 امرأة و57 طفلا - من على متن قاربين حوصرا في مياه البحر المتوسط.

في العام الماضي، لقي 3116 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.

وتعاني ليبيا من انعدام القانون وحكم الميليشيات منذ الانتفاضة التي أطاحت عام 2011 بالدكتاتور معمر القذافي وأدت إلى مقتله.