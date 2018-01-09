متظاهرون يقتحمون متجراً في تونس.. والداخلية تتوعد

قال شاهد إن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء على متظاهرين في العاصمة اقتحموا متجرا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال سكان إن الشرطة اشتبكت أيضا مع محتجين في منطقتين بتونس مع استمرار الاحتجاجات على إجراءات التقشف.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني لـ"العربية" أنه تم توقيف 40 شخصاً من المتظاهرين مؤكدا انه لا مبرر للتظاهر ليلا وللاعتداء على مقار الامن والممتلكات الخاصة.

وتعهد حزب المعارضة الرئيسي في #تونس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية، الذي وصفه بأنه "جائر وغير عادل"، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في تونس قُتل فيها شخص.

وقال حمة الهمامي زعيم #الجبهة_الشعبية في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر، الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".

وأضاف الهمامي: "ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال".

وأقرت #الحكومة_التونسية زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير/كانون الثاني الحالي.