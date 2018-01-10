تونس.. وزارة الداخلية تخاطب المحتجين الغاضبين بهاشتاغ

في خطوة غير مسبوقة، أطلقت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، هاشتاغ دعت من خلاله المحتجين الغاضبين على قرارات الحكومة برفع الأسعار، إلى التظاهر سلميا وعدم الانسياق وراء عمليات التخريب والسرقة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وشاركت الوزارة وسم #ما تخربش بلادك تونس محاجتلك (لا تخرّب بلدك تونس تحتاجك)، على صفحتها بفيسبوك والذي سرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تزامنا مع الاحتجاجات الشعبية ومظاهرات غاضبة تعيشها عدة مدن تونسية، والتي تخللتها عمليات تخريب لبعض المؤسسات العمومية وأعمال نهب وسرقة لبعض المحلات التجارية.

وشهدت الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء احتجاجات في ضواحي العاصمة تونس خاصة في منطقة حي التضامن وطبربة، سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمحتجين الذين قام عدد منهم باقتحام بعض الفروع البنكية ونهب عدد من المحلات التجارية وتخريب مقرّات أمنية ومؤسسات عمومية.

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة في البلاد للتنديد بغلاء المعيشة، في وقت أكد فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة "تستمع إلى المظاهرات السلمية وتقوم بحمايتها لكنها ستطبق القانون على المتورطين في عمليات النهب والاعتداء على أملاك التونسيين ومن يقوم بتحريضهم".