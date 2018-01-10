شاهد كيف أنقذت طائرة مغربية باحثين من الموت وسط الجبال

نجحت طائرة عمودية في إنقاذ أساتذة سقطوا ضحية اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

وعاش الأساتذة ساعات صراع مع الموت في منطقة جبلية، سجلت تساقطات ثلجية وانخفاضا في درجات الحرارة.

ويعيش الأساتذة في منطقة قروية جبلية في ضواحي مدينة أزيلال بين قمم جبال الأطلس في وسط المملكة المغربية.

ويستعمل الأساتذة للتدفئة كانوناً معدنياً لحرق الحطب داخل غرفهم، تجنبا للموت جراء البرد القارس.

وتلقى الأساتذة علاجات استعجالية في مستشفى في مدينة مراكش في وسط المغرب.

وبفضل سرعة نقلهم جوا، نجى الأساتذة من موت بسبب الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون الناجم عن حرق الحطب للتدفئة المنزلية.