ليبيا: فقدان حوالي 100 مهاجر غير شرعي بالبحر المتوسط

أعلنت البحرية الليبية أن ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أنها استقت هذه الأرقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم إنقاذهم.

وقال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم، إن الزورق المطاطي كان على متنه أكثر من مئة مهاجر، تم إنقاذ 17 فقط منهم، مشيرا إلى أن بين الناجين نساء.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة عبر أكثر من 600 ألف البحر المتوسط بواسطة قوارب مطاطية متهالكة والتي غالبا ما تتعطل أو تغرق.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة 2832 مهاجرا العام الماضي خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا من شمال إفريقيا، وشهدت انخفاضات من 4581 في عام 2016. وتمكن نحو 119310 من الوصول إلى إيطاليا في 2017 مقابل 181436 في عام 2016.