مشهد نادر.. أطفال يتزلجون على الثلج في صحراء الجزائر

في ظاهرة جوية نادرة، تساقطت مطلع هذا الأسبوع الثلوج على الصحراء الجزائرية، واتشحت الكثبان الرملية بوشاح أبيض غطى منطقة #عين_الصفراء الجزائرية بولاية #النعامة التي تبعد بحوالي 700 كيلومتر جنوب البلاد، لتمنح عشاق التزلج فرصة للممارسة هوايتهم.

واعتبرت مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية أنّ #تساقط_الثلوج في #الصحراء_الجزائرية من الحالات النادرة جدا.

وكانت هذه المناطق قد شهدت تساقطا للثلوج في العام 2016، كان الأول من نوعه منذ قرابة أربعة عقود حيث يعود التساقط الأخير لها إلى شتاء عام 1979، كما أنّ المنطقة تشهد تساقطا محدودا جدا للأمطار.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا مدهشة وساحرة لهذه الظاهرة الطبيعية النادرة، وثّقت لمشاهد #الثلوج التي كست الرمال الحمراء بالثوب الأبيض، ومقاطع فيديو لأطفال المدارس وهم يستمتعون بالتزلج عليها، في حدث قلّما يتكرّر لديهم.