حفتر ينفي تصريحات مسيئة عن سيف الإسلام: الإخوان فبركوها

نفى قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة #حفتر مساء الخميس ما نسب إليه من تصريحات صحفية، نشرت قبل أيام، تطرق فيها إلى #سيف_الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر #القذافي ومرشح أنصار النظام السابق إلى الرئاسة، متهما #الإخوان بالوقوف ورائها.

وجاء هذا النفي في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش اليبي أحمد المسماري مساء الخميس، على صفحته الرسمية على الفيسبوك، قال فيها: "إن حفتر لم يتعرض لسيف الإسلام القذافي بالإساءة خلال تصريحاته الأخيرة، لا من قريب ولا من بعيد، وهو يعتبره مواطناً ليبيًا له ما لليبيين وعليه ما عليهم"، متهماً الإخوان بالوقوف وراء هذه الفبركة "لتحقيق أهداف شيطانية".

كما أتى نفي المسماري بعد أيام من تصريحات نشرتها مجلة "جون أفريك" الفرنسية، ونسبتها إلى المشير حفتر، قال فيها إن سيف الإسلام القذافي مجرد "مسكين" يحاول بعض الأشخاص استغلاله مقابل المال، و"العديد من السذج لا يزالون يؤمنون للأسف به".

وأشار حفتر بحسب المجلة إلى أنّ "مرحلة نفوذ سيف الإسلام أصبحت من الماضي"، كما وصفه بالـ"فقير سياسيا وليست له قاعدة قادرة على أن تجعله رهانا في المرحلة المقبلة".

إلى ذلك، أكد العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أنه سوف يتم مقاضاة الصحفي الذي نشر هذه التصريحات "الكاذبة"، موضحا أن "القائد العام مصر على قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي إلاّ من عليه قضايا جنائية".

أشرف عبد الفتاح: حفتر تراجع بعد الضغط

ويأتي ذلك، بعد أن خلفت هذه التصريحات المنسوبة لحفتر غضبا لدى أنصار النظام السابق ومؤيدي سيف الإسلام القذافي الذي يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أكدّ أشرف عبد الفتاح عضو مجلس القبائل الليبية، أن "الجميع استغرب ما أدلى به حفتر مؤخرا في حق نجل القذافي ومرشح الآلاف لقيادة ليبيا، واعتبروها خطوة في الاتجاه الخطأ من قبله، خلّفت ردود فعلل عكسية ضد حفتر.



ورجح عبد الفتّاح في تصريح للعربية.نت، أن يكون "الضغط الشعبي والحملة التي شنها موالو سيف الإسلام القذافي ضد حفتر هذه الأيام، هي التي دفعته إلى التراجع عن تصريحاته"، قائلاً: "يجب على الجميع أن يعي أن سيف الاسلام القذافي رقم صعب في المعادلة في ليبيا، وهو شخصية ملتهبة، كل من سيحاول الإساءة إليه سيحترق، وهو إنسان متصالح استطاع أن يكسب قلوب العديد من الليبيين، حتى الذين يختلفون معه في الرأي".

