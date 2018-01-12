ليبيا.. شاب أراده داعش انتحاريا فسلم نفسه قبل العملية

أعلن المركز الإعلامي لعملية #البنيان_المرصوص بمدينة #سرت عن قيام شاب بتسليم نفسه بعد أن كان مختطفاً لدى تنظيم #داعش.

وقال المركز، في بيان توضيحي، إن الشاب الهارب من التنظيم #سلم_نفسه في بلدة أبوقرين 60 كلم جنوب غرب سرت وهو على متن سيارة مفخخة مليئة بالمتفجرات.

وأوضح المركز أن أفراد بوابة بوقرين فوجئوا بشخص ليبي يركن سيارته غير بعيد منهم ويسلم نفسه معترفا بأنه كلف بالقيام بعملية انتحارية في موقع ما بمصراتة.

وأضاف أن تفتيش السيارة أكد أنها مفخخة وتحمل كمية من القذائف مربوطة ببعضها ومجهزة للتفجير تم التعامل معها وتفكيكها.

ونقل المركز عن الشاب أنه كان مختطفا لدى التنظيم الذي حدد له يوم أمس الخميس موعدا لتفجير نفسه حيث زود بهاتف محمول للتفجير عن بعد وانطلق في سيارته من منطقة القداحية تتبعه سيارة صحراوية للدواعش.

ونقلا عن الشباب فإنه تلقى تعليمات منهم تفيد بأن مكان التفجير سيكون بالبوابة التي سلم الشاب فيها نفسه بعد أن نزع شيفرة الهاتف.