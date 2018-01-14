ليبيا.. مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة

اختطف مسلحون السبت، مندوبة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا قرب بوابة قويرة المال شمال مدينة #سبها جنوب #ليبيا ، ونقلوها إلى مكان غير معلوم، في حين تم إطلاق سراح مرافقيها وهما موظف ليبي تابع للمنظمة وسائق السيارة.

وتدعى المندوبة رانيا خرمة، وهي من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية، وقد اختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي براك الشاطئ وسبها جنوب ليبيا، ويرجّح أن تكون دوافع الاختطاف هي الحصول على الفدية، حيث تكثر في هذه المنطقة عصابات السطو وتتكرر حوادث الخطف من أجل الحصول على العائدات المالية، مقابل الإفراج عن المختفطين الذين عادة ما يكونون رعايا أجانب.

وفي التفاصيل، كشف سائق فريق المنظمة الدولية حسن منصور مخزوم في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكوّن من 9 ملثمين يستقلون سيارتين، اعترضت طريق سيارة فريق المنظمة التي كانت قادمة من العاصمة #طرابلس وذلك على مشارف مدينة سبها، وتمّ اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم، ليتم إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبي فايز خير الله الذي يعمل في المنظمة، بعد أن تم وضعهما في صندوق السيارة مقيدين ومعصومي الأعين، في حين أبقوا على رانيا واقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال في قبضة الخاطفين".

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من اختطاف طبيب أوكراني من قبل مجموعة مسلحة بمدينة سبها عندما كان متوجها إلى مقر عمله، قبل أن يطالبوا بمبلغ مالي من أجل إطلاق سراحه.