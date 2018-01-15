قتلى باشتباكات عنيفة مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية

أكد مصدر طبي لـ"العربية" سقوط 12 قتيلاً نتيجة الاشتباكات في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس لميليشيات تتبع حكومة الوفاق، بينما أعلن مسؤول بوزارة الصحة الليبية أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا دون تحديد انتماءاتهم.

وقالت وزارة الصحة الليبية على صفحتها على فيسبوك إن "الحصيلة الأولية لحالات الوفاة نتيجة للاشتباكات الواقعة في محيط مطار معيتيقة هي 5 حالات وفاة موجودة داخل مستشفى معيتيقة و4 حالات وفاة موجودة داخل مركز جراحة القلب بتاجوراء".

وعن الأوضاع الحالية قال مصدر أمني من مديرية أمن طرابلس إن "الميليشيات التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والمعروفة باسم "كتيبة الرحبة" ومقرها تاجوراء، تمكنت من السيطرة على مدرج هبوط وإقلاع الطائرات بمطار معيتيقة الواقع داخل القاعدة، فيما لا تزال الاشتباكات بين الميليشيات وقوة الردع المسيطرة على القاعدة تدور حالياً".

وأكد المصدر أن ميليشيا المفتي المعزول تسعى لافتكاك سجناء تابعين لمجلس شورى بنغازي يقبعون في سجن قوة الردع داخل القاعدة.

كما ذكر أن "الهجوم تم صباح اليوم بعد انتهاء المهلة التي أعطتها الميليشيا لقوة الردع أثناء هجومها السابق للقاعدة الشهر قبل الماضي"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تدرس خطة لنقل السجناء إلى مكان أكثر أماناً.

وفيما أعلن مطار معيتيقة صباح اليوم تعليق الرحلات الجوية، أعلنت قوة الردع الخاصة، عبر صفحتها الرسمية، أن "ميليشيا المجرم بشير البقرة آمر ميليشيا الرحبة هاجمت مطار معيتيقة الدولي، بعد أن انضم لها المجرمون المطلوبون لدى قوة الردع الخاصة"، مؤكدة أنه "يجري التعامل معهم إلى أن يتم دحرهم عن المطار".

كذلك لفتت قوة الردع الخاصة إلى أن سجن #معيتيقة يقبع به أكثر من 2500 موقوف بقضايا مختلفة، من بينهم عناصر من تنظيم #داعش وفارون من بنغازي وغيرها.