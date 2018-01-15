معبر سبتة.. ممرّ موت لمغربيات ينشدن الحياة

لقيت امرأتان #مغربيتان تعملان في حمل البضائع مصرعهما صباح اليوم الاثنين، في إحدى بوابات الولوج إلى #معبر_سبتة الحدودي، إثر تعرضهما لعملية #دهس نتيجة التدافع والازدحام، في مشهد مأساوي بات متكرراً خلال الأشهر الماضية بعد وفيات متتالية لنساء خلال رحلة بحثهن عن لقمة العيش وتأمين حياة أفضل.

وتمتهن آلاف #النساء_المغربيات #تهريب_السلع من مدينتي "سبتة"، و"مليلة" الخاضعتين للإدارة الإسبانية إلى باقي المدن داخل المغرب، حيث يحملن يوميا أكياسا ضخمة محمّلة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهن، لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها، في مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى هلاكهن.

ووقع الحادث في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، عندما احتشد المئات من ممتهني تهريب السلع خلال عبورهم معبر "تارخال الثاني"، الواقع بين مدينتي الناظور وسبتة، قبل أن يتحول الأمر إلى تدافع شديد، توفيت خلاله امرأتان في الأربعينيات من عمريهما دهسا تحت الأرجل.

ولا يعدّ هذا الحادث، الأول من نوعه في المغرب الذي تتوفى خلاله نساء من حمّالات البضائع بمعبر سبتة شمال البلاد، إذ حدثت حالة مماثلة شهر أغسطس الماضي، حين توفيت سيدتان تبلغان من العمر 34 و45 سنة، وأصيب أربع نساء بجروح متفاوتة بسبب التدافع، وقبلها في شهر أبريل توفيت سيدة أخرى بنفس الطريقة، وأجهضت امرأة طفلها.

ويمر من معبر "سبتة" الواقع تحت السيادة الإسبانية، والذي أصبح يوصف بـ"ممرّ الموت"، يوميا الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي، خصوصا من النساء، ورغم الأصوات المرتفعة المطالبة بإغلاق هذا المعبر الحدودي بعد تكرار حوادث الموت والتدافع، لأجل حفظ كرامة النساء، إلا أن السلطات تعي أن تطبيق ذلك على أرض الواقع يعد أمراً صعباً، فهذه المهنة تعيل آلاف الأسر المغربية.

وكانت السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية قررتا إغلاق المعبر في مناسبتين العام الماضي في وجه آلاف المغاربة، الذين يمتهنون تهريب السلع، إلا أن قرارهما قوبل بموجة احتجاج عنيفة، خاضها السكان القاطنون بجوار المعبر للتنديد بمنع نشاطهم التجاري وإحالتهم إلى البطالة، الأمر الذي أرغم سلطات البلدين على إعادة فتح المعبر، شرط تقليص أعداد العابرين يوميا.