ليبيا.. مقتل 6 جنود في اشتباكات مع عصابات التهريب

قتل 6 جنود من #الجيش_الليبي، الثلاثاء، جنوب واحة #جغبوب القريبة من الحدود الليبية المصرية، خلال اشتباكات مع عصابات تهريب مجهولة الهوية، وفقد الاتصال بآخر.

وقال مصدر أمني مطلع لـ"العربية.نت"، إن "الكتيبتين 106 و501 التابعتين للقوات المسلحة الليبية والمرابطتين في الجنوب الشرقي، خرجتا في دورية جنوب جغبوب لتعقب آثار المهربين وملاحقتهم، قبل أن يتم فقدان الاتصال بهما منذ مساء الاثنين، وبعد خروج دورية تابعة للكتيبة 108 في مهمة استطلاعية للمنطقة نفسها، تم العثور على جثامين لـ6 جنود واختفاء آخر".

وتعد واحة جغبوب التي تقع جنوب شرق مدينة طبرق وغرب واحة سيوة المصرية، من أهم المناطق التي تستخدمها #عصابات_تهريب السيارات والأسلحة والبشر والمخدرات، والتي تستغل معرفتها الجيدة بالممرات و #الدروب_الصحراوية الممتدة لأكثر من 300 كم، وكذلك غياب الرقابة الأمنية، لممارسة نشاطها بحرية.

وفي هذا السياق، أضاف المصدر نفسه، أن "هذه المناطق تعج بعصابات التهريب خاصة التشادية والسودانية التي تقوم بتهريب السلاح والمخدرات إلى مصر، كما يستعمل عناصر داعش ممراتها للتنقل بين مصر وليبيا"، مضيفا أن "قوات الجيش تقوم بين الحين والآخر بدوريات استطلاعية ولكنها لا تمتلك الإمكانيات الكافية لمراقبة المساحة الشاسعة للصحراء والحدود الممتدة كل اليوم".