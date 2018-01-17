بالصور.. جانب من أضرار الهجوم على قاعدة امعيتيقة

أكد مصدر طبي تابع لوزارة الصحة بـ #حكومة_الوفاق أن من بين القتلى والجرحى البالغ عددهم 20 قتيلا و63 جريحا جراء الاقتتال الذي دار حول قاعدة امعيتيقة الاثنين عدد كبير من #المدنيين القاطنين بالقرب من القاعدة.

وأضاف المصدر لـ"العربية نت" أن "6 مواطنين بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين 18 مصابا"، ولفت إلى أن أغلب المصابين خرجوا من المراكز الصحية بعد تلقي العلاج. لكن بيان حكومة الوفاق التي غطت الأحداث من الجانب العسكري والسياسي لم يتحدث عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة ومنازل المواطنين جراء الاقتتال الذي استخدمت فيه أسلحة ثقيلة كالدبابات التي كانت تجوب مناطق تاجوراء وسوق الجمعة المحاذيتين للقاعدة.

وأكد بعض السكان لـ"العربية نت" أن فجائية #الهجوم لم تمكن الكثيرين من الهرب من منازلهم وإنقاذ أسرهم، ما جعلهم داخل خطوط النار الأولى، سيما وأن مسلحين من القوة المهاجمة للقاعدة استخدمت أسطح منازل #المواطنين للتمركز فوقها والرماية منها.

وفيما اكتفت #وسائل_الإعلام بنشر صور تظهر تضرر جوانب من #القاعدة سيما الطائرات الرابطة في مطارها، زود أهالي المناطق المحيطة بالقاعدة العربية نت بصور تظهر الأضرار التي لحقت بمنازل وسيارات المواطنين جراء القذائف التي كانت تتساقط من كلا الطرفين.