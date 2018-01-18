بعد أزمة نفاد الورق.. صحف موريتانيا الخاصة تعود للأكشاك

عادت الصحف الخاصة إلى الأكشاك في #موريتانيا الأربعاء بعد غيابها أكثر من شهر لنفاد الورق لدى المطبعة الوطنية، حسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

واستؤنف الأربعاء بيع "لو كوتيديان دو نواكشوط" الناطقة بالفرنسية وأسبوعية "الأخبار" الناطقة بالعربية في أكشاك العاصمة.

وسبقتهما إلى ذلك الثلاثاء صحيفتا "الشعب" الناطقة بالعربية و"اوريزون" الناطقة بالفرنسية العامتان واللتان طالهما هذا الانقطاع في مخزون الورق لدى المطبعة الوطنية التي تدعمها الدولة.

وتدخلت وزارة المالية لتوفير الأموال اللازمة لشراء الورق وتسوية متأخرات الموظفين في المطبعة، بحسب مصدر قريب من الملف.

وصرح موسى صمبَ سي رئيس تجمع #الصحافة_الموريتانية، النقابة الرئيسية للصحف الخاصة: "يسعدنا أننا عدنا بعد غياب دام شهرا"، لافتاً إلى أن الخسائر التي نتجت من هذا الانقطاع القسري "مشاكل ساهمت في تفاقم وضع صعب أصلا".

وأوضح سي أن غياب المعلنين والاشتراكات العامة إلى جانب الملاحقات القضائية بحق صحافيين ما زالت تتحكم بمصير الصحافة الخاصة.