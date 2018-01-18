سلامة: يجب استمرار حظر الأسلحة على ليبيا

شدّد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، على ضرورة استمرار فرض حظر الأسلحة على ليبيا، من أجل المساهمة في الحد من العنف المسلّح بالبلاد، وذلك خلال كلمة له إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا.

وأكد سلامة مساء الأربعاء أن "ليبيا اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة، لأنها بلد به 20 مليون قطعة سلاح، ولذلك فإن استمرار قرار حظر الأسلحة عليها مهم جدا، لردع الهجمات العشوائية بين مختلف التشكيلات المسلحة التي بدأت مؤخرا تستعرض عضلاتها دون مراعاة لسلامة المدنيين"، وذلك في إشارة إلى الاشتباكات الأخيرة التي حصلت في العاصمة طرابلس، وأدت إلى مقتل 20 شخصا وتضرر عدد من الطائرات وتوقف الرحلات الجوية.

وينتهي حظر السلاح المفروض على ليبيا يوم 12 يونيو من هذا العام، حيث قرر مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع له في نفس هذا التاريخ من العام الماضي، بالإجماع تمديد حظر السلاح لمدة عام، وهو قرار يسمح للدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة كذلك، بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

وبخصوص الوضع السياسي بالبلاد، ذكر سلامة أن "البلاد تحتاج للانتهاء من صياغة الدستور وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف وتجاوز مرحلة الانقسام، من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها هذا العام، خاصة في ظل حرص الليبيين بمختلف فئاتهم على التسجيل في الانتخابات".