أويحيى: لن أترشح ضد بوتفليقة وسأسانده في ولاية خامسة

أكد رئيس الوزراء الجزائري #أحمد_أويحيى أنه لن يترشح ضد رئيس الجمهورية عبد العزيز #بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وذلك بعد أنباء تحدثت عن وجود صراع ونزاع بين الحكومة والرئاسة، عقب تدخل بوتفليقة لإيقاف خطة أويحيى للخوصصة.

وأشار أويحيى الذي يشغل كذلك خطة الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في ندوة صحافية اليوم السبت أنه "لن يكون مرشحا ضد الرئيس في انتخابات 2019، بل سيقف إلى جانب بوتفليقة في حال ترشحه لعهدة خامسة"، مضيفا أنه "يحظى بثقة رئيس الجمهورية الذي قام بتعيينه مديرا للديوان الرئاسي، ثم وزيرا أولا"، معلقا في هذا السياق "حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة، فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية".

وبخصوص الأنباء التي تتحدث عن وجود صراع بين أجنحة في النظام لإدارة الحكم، قال أويحيى إن الرئيس بوتفليقة حرص منذ توليه الحكومة سنة 1999 على "إغلاق كل الأبواب التي كانت تستعملها بعض الأطراف للحديث عن وجود غرف مظلمة تدير الحكم في الجزائر"، مشيرا إلى أن "الجهاز التنفيذي يسير برأس واحد ولا وجود لصراع عصب ولا أجنحة داخل نظام الحكم".