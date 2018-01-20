بالصور.. عمليات الجيش الليبي ضد عصابات تشادية بالجنوب

تمكّن سلاح الجو التابع للجيش الليبي من تدمير عدد كبير من آليات وسيارات #عصابات_تشادية متمردة تجوب منطقة جنوب #الكفرة.

وأكد مصدر عسكري من #الجيش_الليبي لـ"العربية.نت" أن سلاح الجو دمر أكثر من 20 سيارة فيها سلاح وتابعة "للعصابات التي تقطع الطريق وتمارس أعمال نهب وسرقة وتهريب".

وكانت قيادة الجيش أطلقت أول من أمس الخميس عملية عسكرية باسم #غضب_الصحراء لاستهداف هذه العصابات جنوب الكفرة.

وأوضح المصدر أن هذه العصابات، التي تستعين بمرتزقة تدفع لهم الأموال، تتخذ من واحة #ربيانهة (جنوب الكفرة بـ200 كلم مقرا لها).

كما أكد أن عددا من مسلحيها قتلوا أثناء القصف الجوي الذي تعرضت له. وكشف المصدر أن القصف الجوي هو تمهيد لتقدم بري لإنهاء وجود هذه العصابات بشكل كامل في المنطقة ضمن عمليات الجيش للسيطرة على كامل الحدودية الليبية الجنوبية.

وأظهرت صور حصلت عليها "العربية.نت" سيارات مسلحة للعصابات وقد تم تدميرها، بينما تظهر أخرى جثث بعض المسلحين مرمية في العراء جراء القصف.